«Уралсиб» вошел в десятку лучших банков для инвестиций в рублях

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:18:18+03:00

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Портал «Выберу.ру» определил десятку лучших российских банков для инвестиций.

Ключевыми критериями оценки, помимо значения процентной ставки по договору, эксперты назвали надежность банка на рынке, реальный денежный доход, который клиент получит по окончании срока действия, сумму вклада, механизм возврата денежных средств.

По итогам исследования банк «Уралсиб» вошел в Топ-10 рейтинга «Лучшие инвестиционные вклады в рублях в июле 2020 года». А Комплексный вклад «Стратегия» занял 7-е место в рейтинге 25 предложений банков из Топ-100 по активам.

Отметим, «Стратегия» - комплексный вклад с одним или несколькими инвестиционными продуктами: полисом инвестиционного страхования жизни, полисом накопительного страхования жизни, паями паевых инвестиционных фондов, индивидуальным инвестиционным счетом.

Подробнее об условиях вклада «Стратегия» можно узнать в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Напомним, интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг УРАЛСИБА представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах. На 1 июля текущего года она включала 6 филиалов, 271 точку продаж, 1561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»