В Волгоградской области более 400 врачей заразились коронавирусом: 7 скончались

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:50:30+03:00

Переболевшие медики по страховке получили более 7 миллионов рублей

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Более 400 медработников из Волгоградской области, спасая заболевших коронавирусом, сами заразились ковидом. Это водители, санитары, медсестры, врачи и главврачи. Благо, своевременная диагностика и современные препараты позволяют достаточно эффективно лечить COVID-19, но, увы, по официальной статистике 7 медиков скончались.

- В настоящий момент умерших 7 человек в общей сумме. Сейчас часть проходит по экспертному совету, - рассказали «КП-Волгоград» зампред облздрава Николай Алимов. – Многие из числа выздоровевших подали заявление на страховые выплаты. Уже выплатили более 7 миллионов рублей.

Отметим, что на стене памяти числятся 9 врачей из Волгоградской области, которых убил ковид. Среди них:

70-летняя Клавдия Максименко, терапевт больницы №22;

66-летняя Валентина Клаучек, заместитель директора, НИИ Гигиены, Токсикологии и Профпатологии ФМБА;

56-летняя Елена Пикавцова, санитарка ОРИТ Иловлинской ЦРБ;

62-летний Сергей Меньшин, водитель скорой помощи СМП №2;

58-летний Николай Маренков, водитель скорой помощи Иловлинской ЦРБ.

68-летняя Ольга Павловна Сидач, младшая медсестра Волгоградского областного госпиталя ветеранов войн;

74-летняя Валентина Колесникова - медсестра детского сада №3 поселка Светлый Яр Волгоградской области;

Ирины Гайдук, терапевт и врач высшей категории, главврач поликлиники №3;

Инякина Евгения Павловна, 64 года, фельдшер, ЦРБ г. Михайловка, Волгоградская область.

ИСТОЧНИК KP.RU