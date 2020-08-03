Много тяжелых пациентов с пневмониями: в Волгоград вернулись завозные случаи COVID-19
Волгоградские медики встревожены: к 3 августа в регионе опять появились большие семейные очаги и завозные случаи коронавируса. Везут COVID-19 волгоградцы, возвращающиеся из отпусков.
- К сожалению, сегодня в госпиталях много пациентов с внебольничной пневмонией – 2067 человек. И много тяжелых – 113 пациентов находятся в реанимации, 20 человек – на ИВЛ, - такую статистику привел на брифинге заместитель главы облздрава Николай Алимов. - Мы держимся на плато, но снижения заболевания пока не наблюдаем.
Еще одна нехорошая тенденция – в числе тяжелых коронавирусных больных стало много молодых людей.
- Причина – запоздалое обращение к врачам. Люди лечатся дома по 5-7 дней, а потом попадают к нам уже в очень тяжелом состоянии. А коронавирус очень непредсказуемый, пневмония развивается часто молниеносно – буквально за сутки. Мы можем спасти даже самых тяжелых пациентов, но если они попали к нам вовремя, - говорит главный внештатный специалист-пульмонолог комитета здравоохранения Волгоградской области Вера Цома.
В пример приводит случай, когда мужчина трое суток сбивал дома температуру 38 и выше, а когда попал в больницу легкие были поражены уже на 24%.
- За несколько дней степень поражения легких достигла 92%. Больше месяца мужчина провел в госпитале. Но назначенное вовремя лечение дало результаты. Сегодня его уже выписали, - рассказывает пульмонолог. – Но перед глазами у меня есть и другие картины, когда мы просто не спасаем пациентов. Поэтому я убедительно прошу волгоградцев не снимать маски, менять их каждые 2-3 часа и избегать массовых скоплений людей. Лучше проведите отпуск в семейном кругу.
ИСТОЧНИК KP.RU