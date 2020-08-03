78 волгоградских выпускников получили стобалльные результаты по ЕГЭ

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:21:29+03:00

Из них четыре волгоградца получили высшие оценки сразу по двум предметам

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Волгоградские выпускники продолжают демонстрировать превосходные результаты по ЕГЭ: стобалльников уже 78. Последними статистику пополнили знатоки химии и профильной математики. Сразу девять учеников из гимназий №№ 1 и 3, школ №№ 10, 50, 54, школы «Поколение», лицея № 5 получили высшие баллы.

- Русский язык на 100 баллов сдали 23 человека, математику профильного уровня — семь выпускников, десять — обществознание, десять — историю, шесть — информатику, четверо — литературу, трое — физику, один — географию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Из них четыре выпускника получили отличные результаты сразу по двум предметам. Это позволит абитуриентам без труда поступить в тот вуз, о котором они мечтали.

Напомним, ЕГЭ в этом году сдали более 10 тысяч человек. Экзамены были организованы с соблюдением всех санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU