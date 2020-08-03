78 волгоградских выпускников получили стобалльные результаты по ЕГЭ
Волгоградские выпускники продолжают демонстрировать превосходные результаты по ЕГЭ: стобалльников уже 78. Последними статистику пополнили знатоки химии и профильной математики. Сразу девять учеников из гимназий №№ 1 и 3, школ №№ 10, 50, 54, школы «Поколение», лицея № 5 получили высшие баллы.
- Русский язык на 100 баллов сдали 23 человека, математику профильного уровня — семь выпускников, десять — обществознание, десять — историю, шесть — информатику, четверо — литературу, трое — физику, один — географию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.
Из них четыре выпускника получили отличные результаты сразу по двум предметам. Это позволит абитуриентам без труда поступить в тот вуз, о котором они мечтали.
Напомним, ЕГЭ в этом году сдали более 10 тысяч человек. Экзамены были организованы с соблюдением всех санитарных норм.
ИСТОЧНИК KP.RU