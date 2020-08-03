2020-08-03T12:04:28+03:00
Общество

Парк Мира и Райский сад: волгоградцы предложили триста имен для сквера у собора Александра Невского

Сбор заявок будет открыт до 9 августа включительно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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За неделю в администрацию Волгограда поступило более 300 предложений от волгоградцев, как бы они хотели назвать сквер у строящегося храма Александра Невского. Варианты предлагают самые разные. Например, парк Мира, Царицынский сквер и даже Райский сад. Но в большинстве случаев горожане все-таки связывают название с именем будущего собора. Поэтому в списке самых популярных оказались Невский сквер, Александрийский сквер, Соборный сквер, Александровский сквер и Александро-Невский сквер.

- Многие волгоградцы считают, что название сквера должно быть связано с дореволюционной историей города. Есть даже предложение назвать его в честь царицынского купца-мецената Владимира Миллера. В числе исторических вариантов - сквер Царицыно, Императорский (в честь императора Александра II) и Гоголевский сквер, - перечисляют в мэрии Волгограда.

Не обошлось и без предложений, связать название сквера со Сталинградской битвой. Среди вариантов - сквер имени Виктора Некрасова (русский и советский писатель, герой Сталинградской битвы, автор романа "В окопах Сталинграда"), Сталинградский сквер, сквер Мира. Кто-то предложил назвать его Первый сквер – в честь улицы Мира, которая была первой восстановлена после войны.

- Есть и необычные варианты: сквер Счастья, сквер Любви и Доброты, Солнечный сквер, - добавляют в администрации города.

Напомним, предложения принимаются до 9 августа включительно. Направить свой вариант можно по электронной почте: imyaparku@volgadmin.ru или заполнить бланк по ссылке.

Из всех предложенных вариантов выберут самые популярные и вынесут их на общегородское голосование. Оно стартует 10 августа в 12.00 (по той же ссылке).

ИСТОЧНИК KP.RU

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