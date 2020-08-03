Сбежала от родителей: в Волгограде спустя месяц нашли 16-летнюю девушку

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:08:56+03:00

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Больше месяца родители, волонтеры и полиция Волгограда разыскивали 16-летнюю девушку. Она не появлялась дома с 30 июня. И только сегодня, 3 августа, ее нашли. К счастью, живой и здоровой.

В последний раз мать видела дочку еще 30 июня, в тот день девушка уехала с СНТ «Волга» в Волжском и отправилась, якобы, в Волгоград домой. Но до дома она так и не добралась. Прошел день, два, неделя… И только 15 июля мать «потеряшки» обратилась за помощью в полицию.

Как выяснилось, школьница уходит из дома уже не в первый раз. Но так надолго ранее не исчезала.

Первые поиски подростка не дали результата, поэтому к ее розыску подключили не только лучших полицейских, но и следователей регионального СУ СК.

Правоохранители засекли, что периодически подросток появляется в сети. Пару раз была в онлайне. В полицию поступали сообщения, что видели школьницу в Тракторозаводском районе Волгограда. Но нашли ее совсем в другом месте.

Обнаружили "потеряшку" оперативные сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области. Как выяснилось, подросток просто сбежала от родителей.

- На протяжении месяца девушка проживала на съемной квартире в Дзержинском районе. Кто оплачивал квартиру, что она там делала, за что и с кем жила, сейчас выясняют сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, где находятся в данный момент и родители и сама школьница, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU