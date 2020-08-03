В парке Волжского бездомная собака покусала 11-летнюю школьницу

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:47:39+03:00

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11-летней школьнице из Волжского потребовалась медицинская помощь после нападения собаки. Инцидент случился 2 августа в парке «Волжский» на улице Сталинградской у дома №8. В тот день девочка спокойно гуляла в зоне отдыха. Когда она шла мимо гостиницы «Ахтуба», на нее вдруг накинулось агрессивное животное.

Врачи диагностировали рану от укуса на левой ноге. Ее обработали и провели все необходимые манипуляции. Что касается собаки, то она оказалась бездомной. В противном случае родители могли бы привлечь к ответственности хозяев. Однако за бродячих собак никто не отвечает.

Напомним, в Волгограде и области ситуация с бродячими животными стала критичной. Волонтеры приютов «Дино» и «Лисена» в сотрудничестве с муниципалитетом пытаются решить проблему. В городе-герое работает Центр отлова и благоустройства» (обращаться по телефону - 56-11-49 или otlov34@yandex.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU