2020-08-03T09:08:54+03:00
Происшествия

На юге Волгограда произошло смертельное ДТП

«Лада» врезалась в столб, водитель погиб
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В Волжском в ДТП пострадала бабушка-пассажирка.В Волжском в ДТП пострадала бабушка-пассажирка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В последние дни число аварий на волгоградских дорогах увеличилось в разы. В том числе и смертельных. Вот и за минувшие сутки в авариях погибли 5 человек. Один из них – 22-летний парень, житель Ростовской области. Он ехал на своей «Ладе Калина» по улице Казахской - со стороны поселка Песчанка в сторону Университетского проспекта Волгограда. И то ли отвлекся, то ли не увидел вовремя помеху на дороге, но в районе строения № 39 "Г" по улице Рутковского молодой водитель не справился с управлением и врезался в световую опору.

- Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи, - сообщают печальные известия в ГУ МВД по региону.

Еще один водитель врезался в фонарный столб в Волжском. 39-летний водитель на «Ниве» мчался по мостовому переходу Волжской ГЭС, потерял контроль и врезался в опору. К счастью, в этом ДТП никто не погиб, но 82-летнюю пассажирку увезли в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
78 волгоградских выпускников получили стобалльные результаты по ЕГЭ
Парк Мира и Райский сад: волгоградцы предложили триста имен для сквера у собора Александра Невского
Сбежала от родителей: в Волгограде спустя месяц нашли 16-летнюю девушку
В парке Волжского бездомная собака покусала 11-летнюю школьницу
На юге Волгограда произошло смертельное ДТП
На улице Бахтурова в южной части Волгограда укрепили основание и поменяли асфальт
Губернатор Волгоградской области отчитался о доходах за 2019 год
В Городищенском районе до конца 2020 года построят 3 детсада
Волгоградский «Ротор» сыграл с ЦСКА в товарищеском матче: счет 0:0
Под Волгоградом от коронавируса умерла 64-летняя женщина
Один против 17 танков: в Камышине родственникам героя войны вручили Орден Ленина
«Нам запретили, но мы неофициально откроем аллею»: в Волгограде отмечают день ВДВ
Под Волгоградом в перевернувшемся «ВАЗе» погиб 18-летний водитель
«У нее был сломан позвоночник»: волгоградка приютила дома енотовидную собаку
В Волгограде отменили празднование Дня ВДВ
В ДТП в Волгоградской области погиб 18-летний парень
Стадион «Волгоград Арена» получил «высшую» категорию
Ковидные больницы Волгоградской области получили 126 аппаратов ИВЛ
Новые вспышки ковида в Волжском, Камышине и Михайловке
В Волгограде умерла от коронавируса еще одна пенсионерка
В Волгоградской области на неделю закроют два ж/д переезда
Отомстил: волгоградец поджег дом своего адвоката
Под Волгоградом пешеход погиб под колесами иномарки
У сотрудника детского лагеря под Волгоградом нашли коронавирус