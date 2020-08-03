На юге Волгограда произошло смертельное ДТП

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:08:54+03:00

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В последние дни число аварий на волгоградских дорогах увеличилось в разы. В том числе и смертельных. Вот и за минувшие сутки в авариях погибли 5 человек. Один из них – 22-летний парень, житель Ростовской области. Он ехал на своей «Ладе Калина» по улице Казахской - со стороны поселка Песчанка в сторону Университетского проспекта Волгограда. И то ли отвлекся, то ли не увидел вовремя помеху на дороге, но в районе строения № 39 "Г" по улице Рутковского молодой водитель не справился с управлением и врезался в световую опору.

- Водитель от полученных травм скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи, - сообщают печальные известия в ГУ МВД по региону.

Еще один водитель врезался в фонарный столб в Волжском. 39-летний водитель на «Ниве» мчался по мостовому переходу Волжской ГЭС, потерял контроль и врезался в опору. К счастью, в этом ДТП никто не погиб, но 82-летнюю пассажирку увезли в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU