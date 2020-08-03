На улице Бахтурова в южной части Волгограда укрепили основание и поменяли асфальт
До конца 2020-го в Волгограде отремонтируют сразу сорок магистралей, состояние которых за годы эксплуатации стало совсем плачевным. Часть улиц находится в Красноармейском районе: это бульвар Энгельса, Героев Сталинграда, улица Вучетича и Бахтурова, и многие другие.
Сейчас завершаются работы на последней магистрали. На днях подрядная организация закатала полторы тысячи тонн качественного асфальта. Общая площадь ремонтируемой поверхности – более 7,6 тысяч квадратов.
- В ходе обновления на отдельных участках, где были зафиксированы наиболее сильные разрушения, специалисты дополнительно укрепили основание щебнем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.
Подрядчик привел в порядок все ливневки, заменил бордюры. Отметим, что ремонт городских улиц проводится в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU