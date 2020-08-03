На улице Бахтурова в южной части Волгограда укрепили основание и поменяли асфальт

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:03:55+03:00

Всего в городе-герое до конца года отремонтируют 40 дорог

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До конца 2020-го в Волгограде отремонтируют сразу сорок магистралей, состояние которых за годы эксплуатации стало совсем плачевным. Часть улиц находится в Красноармейском районе: это бульвар Энгельса, Героев Сталинграда, улица Вучетича и Бахтурова, и многие другие.

Сейчас завершаются работы на последней магистрали. На днях подрядная организация закатала полторы тысячи тонн качественного асфальта. Общая площадь ремонтируемой поверхности – более 7,6 тысяч квадратов.

- В ходе обновления на отдельных участках, где были зафиксированы наиболее сильные разрушения, специалисты дополнительно укрепили основание щебнем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик привел в порядок все ливневки, заменил бордюры. Отметим, что ремонт городских улиц проводится в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU