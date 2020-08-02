Губернатор Волгоградской области отчитался о доходах за 2019 год

2 Авг. 2020 2020-08-02T21:15:20+03:00

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров за 2019 год заработал 6 миллионов 123 тысячи 715 рублей. Это порядка 510 тысяч рублей в месяц. Декларация о доходах, расходах, имуществе опубликована на официальном сайте администрации 2 августа.

Фото: областная администрация.

Отметим, что речь идет о всех финансовых начислениях, в том числе и выплатах за звание Героя РФ, которое Андрей Иванович получил в 96-ом. Согласно документу, у волгоградского губернатора есть земельный участок, дом (279 квадратов) и две квартиры (одна 34 квадратных метра, в другой доля). Что касается супруги главы региона, то ее доход за 2019 год составил 1 миллион 890 тысяч рублей. В ее собственности доля в квартире и три машино-места.

Стоит добавить, что в 2013-ом доходы семьи значительно отличались от сегодняшних: в тот год Андрей Бочаров заявил о заработке более 16 миллионов рублей, его супруга и два несовершеннолетних ребенка - чуть более 36 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU