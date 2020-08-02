2020-08-02T16:42:04+03:00
Общество

В Городищенском районе до конца 2020 года построят 3 детсада

Количество дополнительных мест увеличится на 420
Юлия Данильченко
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Проблема с очередями в детские сады в Волгоградской области в целом решена, но строительство дошкольных учреждений идет каждый год. В 2020-ом в Городищенском районе появятся еще 3 садика для малышей на 420 мест (по 140 в каждом). Речь о селах Карповка и Самофаловка, а также о самом рабочем поселке.

Сейчас работы на всех объектах приближаются к финишу: здания построены, отштукатурены, скоро появится вентиляция, система отопления и канализация.

- Помимо семи групповых помещений со спальными комнатами в двухэтажных зданиях разместятся спортивный и музыкальный залы, кабинет изучения иностранных языков, кабинеты психолога и логопеда, комната природоведения, медицинский блок, пищеблок, прачечная, административно-технические помещения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, в регионе реализуется нацпроект «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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