2020-08-02T14:36:15+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с ЦСКА в товарищеском матче

11 августа сине-голубые встретятся с «Зенитом» на своем поле
Юлия Данильченко
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Сегодня, 2 августа, волгоградский «Ротор» сыграл вничью контрольный матч с командой ЦСКА. Игра состоялась в спортивном центре «Ватутники», зрителей не пустили в связи с коронавирусными ограничениями, а таймы транслировали в прямом эфире.

Болельщики сине-голубых и армейцев ждали переломного момента, долгожданного гола. Однако «Ротор», ставший победителем ФНЛ и триумфально вышедший спустя 16 лет в Российскую Премьер-Лигу, не поддавался сильному сопернику до самого конца. В итоге счет 0:0.

Напомним, следующий матч уже в рамках первого тура РПЛ волгоградская сборная проведет 11 августа на своем поле – на стадионе «Волгоград Арена». «Ротор» встретится с «Зенитом». Фанатам разрешили присутствовать на игре с соблюдением санитарных правил. Билеты уже в продаже.

СОСТАВ КОМАНДЫ РОТОР

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Байрыев (к), Степанов, Султонов, Макаров (Муромский, 85), Алейник, Серченков (Николаев, 79), Кипиани (Песегов, 40), Муллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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