2020-08-02T12:41:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Под Волгоградом от коронавируса умерла 64-летняя женщина

Женщина сама обратилась в больницу, где ей диагностировали COVID-19
Юлия Данильченко
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Женщина сама обратилась в больницу, где ей диагностировали COVID-19Женщина сама обратилась в больницу, где ей диагностировали COVID-19Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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64-ой жертвой коронавирусной инфекции стала 64-летняя жительница Чернышковского района Волгоградской области. Она умерла от двусторонней пневмонии и вызванных ею осложнений. Известно, что болезнь не была запущенной и волгоградка не занималась самолечением: при первых признаках недомогания она сразу же обратилась за медицинской помощью. Ее положили в местную больницу, затем госпитализировали в ГУЗ «ГКБ №1».

Уже на тот момент вирус проник в легкие, болезнь прогрессировала. Также у пенсионерки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, что делали лечение еще более сложным. Несмотря на усилия, врачи не смогли спасти пациентку.

- Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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