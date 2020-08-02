2020-08-02T12:13:52+03:00
Общество

Один против 17 танков: в Камышине родственникам героя войны вручили Орден Ленина

Яков Агафонов сражался под Москвой, на Курской дуге и форсировал Днепр
Юлия Данильченко
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Пресс-служба ЮВО.Пресс-служба ЮВО.
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Дочери героя Советского Союза Якова Агафонова, проживающей в Камышине, сегодня вручили удостоверение к Ордену Ленина, которым должны были наградить ее отца. Высшую награду уроженец Воронежской области получил за невероятные подвиги во время Великой Отечественной войны.

Его призвали в 41-ом. Став командиром противотанкового орудия, Яков Григорьевич прошел бои под Москвой, Курскую дугу и Днепр. Каждый раз проявлял смелость и отвагу. Дважды был серьезно ранен, но каждый раз возвращался на фронт. Особенно ярко описан бой у села Шевченковка, куда ворвались 17 немецких танков. Артиллерист устремился в самый огонь.

- Он один остался из расчёта, сам заряжал, сам наводил, сам стрелял, продолжая посылать снаряд за снарядом. В неравном поединке отважный артиллерист поджёг 3 танка, остальные отвернули в сторону. Но следом шла пехота, и Агафонов опять встал к орудию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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