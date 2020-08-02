Под Волгоградом в перевернувшемся «ВАЗе» погиб 18-летний водитель
Пять аварий с тяжкими последствиями произошло на магистралях Волгоградской области 1 августа. Шесть человек получили серьезные травмы, два скончались. Авария недалеко в Клетском районе унесла жизнь 18-летняя молодого человека.
Известно, что около часа ночи водитель за рулем «ВАЗа» ехал по трассе «Михайловка - Серафимович - Суровикино» в сторону районного поселка. На 46-ом километре парень не справился с управлением, легковушка вылетела в кювет. затем перевернулась.
Так как была ночь, машину увидели не сразу. Первые очевидцы трагедии вызвали «скорую», но было уже поздно.
- В результате ДТП водитель, от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Добавим, что инспекторы ГИБДД за минувшие сутки поймали 21 нетрезвого водителя, зарегистрировали 645 нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU