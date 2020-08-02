2 Авг. 2020 2020-08-02T08:50:24+03:00

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«Три года назад, 1 августа, в нашей семье появилось это чудо лесное. Пятимесячный щенок енотовидной собаки, уссурийской лисы или иначе – тануки. Мы очень рады что тогда это дитя леса выжило и стало членом нашей семьи», - поделилась в соцсетях известный волгоградский волонтер, основатель приюта «Хвостики» Юлия Пильщикова.

В тот период лета, вспоминает зоозащитница, был карантин по бешенству, но травмированный щенок енота покинул лесную зону и прибился к людям. Тогда Юлии пришлось искать врачей, которые согласились бы взяться за дикого зверька. Благодаря совместным усилиям и поддержке единомышленников, Дусю (такую кличку дали питомцу) удалось вылечить. Но на свободу уже решили не выпускать. Многие волгоградцы захотели приютить енота, однако это невозможно.

«У нее был сломан позвоночник»: волгоградка приютила дома енотовидную собаку.

- История Дуси исключение. У нас выбора не было либо так, либо эвтаназия. Есть много животных, которые реально нуждаются в доме. Приезжайте в приют, я покажу их, - пригласила Юлия Пильщикова.

ИСТОЧНИК KP.RU