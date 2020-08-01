Ковидные больницы Волгоградской области получили 126 аппаратов ИВЛ

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:02:55+03:00

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Спустя четыре месяца с момента появления первого коронавирусного больного, в инфекционные госпитали Волгограда и области поступили 126 новых аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование для поддержки самых тяжелых ковидных пациентов распределят между двадцатью больницами, которые сейчас перепрофилированы под инфекцию. Оборудование поступило в регион по линии Минпромторга. Поставку еще 108 аппаратов ИВЛ Волгоградская область ожидает в ближайшее время.

- Дооснащение проводится за счет средств федерального и регионального бюджетов, средств ОМС, - прокомментировали «КП-Волгоград» в региональном оперштабе по коронавирусу.

С начала пандемии ковидные госпитали региона также получили семь компьютерных томографов, которые помогают медикам диагностировать поражение легких и отслеживать пациентов в динамике. На сегодняшний день такое оборудование есть не во всех стационарах. А желающие обследоваться в частных клиниках волгоградцы ждут своей очереди больше недели.

Также борющиеся с коронавирусом волгоградские медики получили в свое распоряжение по 19 рентген-аппаратов и мониторов пациента, 12 аппаратов УЗИ, четыре бронхоскопа, а также дезкамеры, кислородные станции и другое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU