В Волгоградской области на неделю закроют два ж/д переезда

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:18:59+03:00

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Сразу два железнодорожных переезда в Ленинском районе Волгоградской области одновременно закроют на ремонт, который продлится целую неделю - с 3 по 11 августа 2020 года. Искать объездные пути придется автомобилистам, чей путь лежит через переезды перегона Заплавное – Ленинск. Закрыты с 11 утра 3 августа до 11 утра 11 августа будут ж/д переезды на 61-м километре около села Бахтияровка и на 54-м километре у поселка Красный Октябрь.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, объехать закрытые участки водители смогут по дороге Средняя Ахтуба – Красный Октябрь через ж/д переезды на 42-м километре перегона Трубная – Заплавное. Также возможен маршрут через съезды с автодорог Ленинск – Рассвет – Красный Октябрь и Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград и ж/д переезд на станции Ленинска.

ИСТОЧНИК KP.RU