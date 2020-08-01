2020-08-01T09:57:01+03:00
Происшествия

Отомстил: волгоградец поджег дом своего адвоката

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дом загореться не успел.Дом загореться не успел.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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В Камышине полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома. Происшествие случилось еще 11 июля. В тот день 55-летний адвокат увидел из окна дым, а выйдя на улицу, понял, что какой-то мужчина пытается поджечь его дом. Огонь разгореться не успел. Хозяин быстро погасил пламя, так что коттедж в результате не пострадал. А спустя три недели задержали и поджигателя. Им оказался 63-летний клиент адвоката. Мужчина решил отомстить своему юристу.

Отпираться поджигатель не стал и во всем сознался. Полицейским он пояснил, что так мстил адвокату, который защищал его в суде. Заплатил он юристу много, а исход дела оказался не в его пользу. Теперь мстителю грозит реальный срок – до пяти лет тюрьмы.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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