13 сентября волгоградцы выберут депутатов городских, сельских поселений и одного – в облдуму

31 Июль 2020 2020-07-31T17:33:28+03:00

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До единого дня голосования осталось полтора месяца. 13 сентября 2020 года жителям Волгоградской области снова предстоит ставить галочку в бюллетене. На этот раз пройдут довыборы в облдуму – из пяти кандидатов придется выбрать представителя в региональный парламент от Урюпинского одномандатного избирательного округа №1. Своих кандидатов выдвинули единороссы, справороссы, ЛДПР, коммунисты и Партия пенсионеров. Избирком зарегистрировал всех.

В этот же день жители области будут выбирать глав сельских поселений и депутатов в думы городских и сельских поселений и округов. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе избиркома Волгоградской области, стать главами поселка хотят 97 человек, из них 28 – самовыдвиженцы. Остальных выдвинули от партий, причем «Единая Россия» и «ЛДПР» - по одинаковому количеству кандидатов (по 27 человек). Выбирать глав будут в 27 поселениях. Депутатами представительных органов городских, сельских поселений и городских округов пожелали стать 290 человек. В том числе такие выборы пройдут в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово.

- Подача документов для регистрации кандидатов на выборах глав сельских поселений и выборах депутатов представительных органов заканчивается 3 августа, - напомнили в избирательной комиссии области.

ИСТОЧНИК KP.RU