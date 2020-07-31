Волгоградские следователи извлекают останки жертв геноцида

31 Июль 2020 2020-07-31T15:22:06+03:00

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Тысячи человек зверски замучили фашисты в годы Великой Отечественной войны под Сталинградом. Следователи в Волгограде возбудили уголовное дело о геноциде по факту массового убийства мирных жителей и сейчас приступили к извлечению останков жертв.

Спустя три четверти века после войны следователи изучили секретные архивные документы, разыскали места массового захоронения и очевидцев тех страшных событий. Так, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала, как на улицах забирали евреев, а потом детей, стариков и женщин расстреливали неподалеку. Туда и отправились следователи. На месте массового убийства нашли останки множества погибших со следами пуль, среди них есть и младенцы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в следственном управлении СКР по региону, тела еще 43 беженцев, среди которых 19 детей, поднимают на окраине села Водино. Следователи назначат ряд судебных экспертиз, а пока будут ждать их результат, приступят к раскопкам следующего захоронения безвинно погибших сталинградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU