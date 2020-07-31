2020-07-31T11:49:11+03:00
Происшествия

Лжебанкиры лишили волгоградцев миллиона рублей

Жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Данные карты и коды никому сообщать нельзя.Данные карты и коды никому сообщать нельзя.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сколько ни предупреждают волгоградцев – не сообщайте никому данные своих банковских карт, каждый день несколько человек пополняют списки обманутых мошенниками. Только за сутки лжебанкиры лишили жителей региона миллиона рублей. Схемы известные. Аферисты звонят «из службы безопасности банка», сообщают о подозрительных операциях в личном кабинете и запрашивают персональные данные. После с карточки исчезает все, что там было.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД. 57-летняя волгоградка выдала все свои пароли мошенникам, чтобы заблокировать личный кабинет, и лишилась 124 тысяч рублей. 37-летняя жительница Дзержинского района поверила, что на нее кто-то пытается оформить кредит. Продиктовала код CVV с обратной стороны карты и даже сообщила код из СМС. Доверчивость стоила ей 64 тысяч.

В Клетском районе 58-летняя женщина также поверила мошенникам и лишилась 108 тысяч, а 60-летний волжанин своими руками перечислил почти 100 тысяч через банкомат. Еще несколько жителей области по той же схеме потеряли от 13 до 124 тысяч рублей. Полицейские ищут преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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