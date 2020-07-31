В Камышине снесут пять аварийных домов

31 Июль 2020 2020-07-31T11:21:18+03:00

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Перед тем, как начать в жилой многоэтажке капитальный ремонт, в доме проводят инженерные изыскания, чтобы определить характер и объем работ. Но иногда, проведение капремонта оказывается нецелесообразным – обследование показывает, что дом настолько в плохом состоянии, что его нужно сносить. Так произошло и в городе Камышине Волгоградской области, где аварийными и подлежащими сносу оказались сразу пять многоквартирных домов.

- В отношении домов № 4А, 8, 8А, 8Б на улице Фабричной и дома №41 на улице Гороховской проведение капитального ремонта нецелесообразно, - рассказали «КП-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора.

Инспекция составила заключения о техническом состоянии домов и направила их в специальную комиссию при местной администрации, которая признала пять домов аварийными, а квартиры в них - непригодными для проживания. Так что эти дома будут не ремонтировать, а сносить, жильцов – переселять.

ИСТОЧНИК KP.RU