Уехала с дачи, но до дома не добралась: в Волгограде полиция ищет девушку в персиковых кроссовках

31 Июль 2020 2020-07-31T10:56:48+03:00

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Полиция Волгоградской области вместе с родными и волонтерами снова пытается найти 16-летнюю девушку-подростка. Пока поиски ни к чему не привели, поэтому ГУ МВД по региону просит жителей области помочь найти Полину Глухову. Последнее, что известно о Полине – она уехала с дачи в Волжском, но до дома в Волгограде не добралась. Это было 30 июня. Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе главка, последнее место, где видели ребенка – СНТ «Волга».

Особых примет у девушки нет – обычный подросток, на вид 15-26 лет, рост 150-160 сантиметров. Полина уезжала с дачи в синей футболке и черных джинсах. На ногах – кроссовки персикового цвета. Если вы видели девушку, или знаете, где она может находиться – позвоните в дежурную часть. Ваш звонок ждут по номерам 30-43-45, оперативный сотрудник 8-999-744-40-07 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU