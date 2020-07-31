Тротуары у областной больницы выложили плиткой

31 Июль 2020 2020-07-31T09:44:30+03:00

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Волгоградцы, которые идут в областную больницу №1 на Ангарском, больше не будут сбивать ноги о разбитый асфальт и утопать в грязи. У медицинского комплекса продолжают обустраивать центральный вход со стороны улицы Ангарской. Первый этап уже завершен – всю пешеходную зону вымостили тротуарной плиткой. Здесь ее немало – порядка тысячи квадратных метров брусчатки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, обновили и проезжую часть на въезде в больницу. Также подрядчики проложили поливочник и кабели под освещение и систему видеонаблюдения.

Позже перед входом в больницу установят лавочки и фонари. На втором этапе работ строители должны будут сделать дополнительные подъезды к больнице, обновить покрытие на участке вдоль трамвайных путей, сделать парковку, тротуар и новую остановку, а между рельсами и пешеходной зоной появится ограждение. Когда позволит погода, уложат газон и высадят ели, ивы - всего около 150 деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU