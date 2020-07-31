2020-07-31T09:26:50+03:00
Происшествия

Под Волгоградом фура столкнулась с иномаркой: четверо в больнице

Водитель «Ситроена» выехал на московскую трассу с обочины
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В иномарке пострадали четверо мужчин.В иномарке пострадали четверо мужчин.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ДТП с четырьмя пострадавшими произошло минувшей ночью на московской трассе в Михайловском районе Волгоградской области. «Ситроен С4» под управлением 41-летнего жителя Дагестана выезжал с обочины на автодорогу «Р-22 Каспий». По предварительным данным, водитель не уступил дорогу попутному автомобилю. В результате иномарка столкнулась с грузовиком «Рено Магнум» с полуприцепом. Фура смяла бок легковушки, развернув ее на дороге. Все, кто находился в этот момент внутри, получили различные травмы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 42-летний водитель фуры из Смоленской области не пострадал. А вот водитель «Ситроена» и трое его пассажиров – 19-летний, 23-летний и 43-летний мужчины - попали в больницу.

Еще один грузовик, груженый дынями, в тот же день попал в ДТП на трассе Москва- Волгоград во Фроловском районе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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