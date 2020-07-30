2020-07-30T19:42:42+03:00
Общество

Из-за ремонта трамвайных путей на один день сократили маршрут №13

Для пассажиров пустят бесплатный автобус
Екатерина МАЛИНИНА
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Это необходимо для безопасности пассажиров.Это необходимо для безопасности пассажиров.
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Это информация для тех, кто пользуется трамваем в Краснооктябрьском районе Волгограда. «Метроэлектротрам» объявил об очередном ремонте на трамвайных путях. Это необходимо для безопасности пассажиров и сохранности подвижного состава. Время от времени изношенные участки требуют замены.

31 июля с 10-00 до 16-00 в Краснооктябрьском районе будут проводится технические работы на участке маршрута №13. По этой причине он будет ездить от остановки «Стадион Монолит» до остановки» «Триумфальная».

- Для тех, кому нужно добраться до конечной станции на улице Матросова, запустят специальный подвозной автобус. Он будет бесплатным для пассажиров, - сообщили "КП-Волгоград" в мэрии.

В «Метротраме» обещают, что интервал движения составит около 20 минут. Транспортники обещают уложиться в один день, так что в субботу трамвай отправится по своему привычному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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