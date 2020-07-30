В Волгограде мошенник продавал под строительство чужие земельные участки на Горной Поляне

30 Июль 2020 2020-07-30T17:37:25+03:00

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Хорошую и подходящую землю под дом найти в Волгограде не просто, особенно близко к садам, школам и магазинам. Этим решил воспользоваться 44-летний волгоградец. Он узнал, что у его знакомого в аренде есть 120 гектаров земли сельхозназначения, расположенной на Горной Поляне. Место престижное. Он снял офис и разместил объявление о продаже земельных участков под ИЖС в интернете. Под видом индивидуального предпринимателя он заключал предварительные договоры аренды. За три года ему удалось получить 3,5 миллиона рублей от семи клиентов. Но своей земли они так и не получили. Остались и без денег и без участков.

Договор аренды с предпринимателем расторгли.

В отношении афериста возбудили уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Расследование проводит УМВД по Вологограду. Прокуратура взяла дело под особый контроль, - рассказали "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU