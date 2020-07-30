В начале августа волгоградцев ожидают грозы, дожди и шквалистый ветер

30 Июль 2020 2020-07-30T16:48:06+03:00

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Начало августа начнется с непогоды: гроз, дождей, сильных ветров до 24 метров в секунду. Об этом жителей Волгоградской области предупреждает региональное ГУ МЧС. Небо затянет тучами уже завтра, 31 июля, и 1 августа. В эти дни лучше соблюдать элементарные правила безопасности. Особенно это касается автомобилистов.

Владельцев машин настоятельно просят не парковаться под деревьями, рекламными щитами и вообще в местах, где есть конструкции, которые способен сорвать сильный ветер.

- При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60, - напомнили волгоградцам в ГУ МЧС.

Снизятся и среднесуточные температуры, станет гораздо прохладнее – днем в районе 25 градусов, ночью – около 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU