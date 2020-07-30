Новую шестиполосную дорогу и мост через ГЭС в Волжском откроют в 2021 году

30 Июль 2020 2020-07-30T14:14:49+03:00

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В прежние годы в Волгограде в августе только выбирали подрядчиков на ремонт дорог, сейчас же дорожники на объектах практически круглогодично. Ремонт на мосту через Волжскую ГЭС приостанавливали лишь на 2-3 зимних месяца. С прошлого года жители стоят в пробках, ожидая окончания реконструкции этого сложного и стратегического объекта. 30 июля губернатор Андрей Бочаров по пути в Волжский остановился на мосту, чтобы уточнить, как идет работа и как долго еще власти будут приносить извинения жителям за неудобства в связи с ремонтом.

В обычные дни волжане видят на объекте немного рабочих, хотя подрядчик уверяет, что в две смены трудятся 150 человек. В любом случае, в график работ они укладываются, и уже отремонтировали 5,5 из 10,8 запланированных тысяч квадратных метров дороги на этом, втором этапе. Реконструкцию сооружения специально проводят в два этапа, чтобы полностью не останавливать движение. Ремонт моста, который делают по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», продолжится еще и в следующем году.

- Нахождение там гидроэлектростанции, железнодорожных путей, автомобильного перехода, наличие коммуникаций, в том числе газовых труб, осложняет сегодня работу всем строителям. Определенные технологические проблемы существуют. Но все идет в плановом порядке. Мы бы готовы увеличивать объемы финансирования на этот объект, но технологический порядок работ все равно не позволяет ускориться. В следующем году до 1 октября движение будет открыто по всем полосам, хотя работы внизу будут продолжаться. Мы извиняемся перед всеми жителями за неудобства, связанные с ремонтом. Но другого пути нет. Только если полностью закрыть мостовой переход – тогда сроки ремонта сократились бы.

В 2021-м у автолюбителей Волжского, помимо избавления от пробок на ГЭС, будет и еще один праздник. Достроят новую шестиполосную дорогу на улице Карбышева. Пока работы выполнены на 15%. Все по графику, но Андрей Бочаров попросил подрядчика ускориться, чтобы уже в следующем году пустить движение на объекте. Новая магистраль в шесть полос протяженностью около километра будет иметь два дублера, кроме того, здесь уложат 10,5 тысячи квадратных метров пешеходных дорожек, поставят 96 дорожных знаков и три светофора.

В следующем году на этом месте будет шестиполосная магистраль. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.

- Объект очень важный – он соединяет четыре микрорайона и дает возможность развитию этой части Волжского, - Андрей Бочаров объяснил, почему подрядчику надо поторопиться, при этом не в ущерб качеству.

ИСТОЧНИК KP.RU