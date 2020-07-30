За полгода 12 погибших, 278 пострадавших: в Волжском массово проверят водителей
30 июля водителей Волжского ждут массовые проверки: инспекторы ГИБДД будут выслеживать нарушителей ПДД, а с остальными проведут профилактические беседы. Необходимость таких рейдов диктует непростая ситуация на дорогах: с начала 2020 года в городе-спутнике зарегистрировало 214 аварий, 12 смертей, 278 пострадавших. По статистике наиболее опасным является столкновение (99 случаев), нередко сбивают пешеходов (66 случаев), реже водители врезаются в препятствия (19 случаев), в 10 случаях сбивали велосипедистов.
Продолжается борьба с нетрезвыми водителями: по их вине 25 человек получили травмы, 1 погиб. Волжанам напомнят о наказании за вождение в состоянии опьянения: это или тюрьма, или штрафы до 300 тысяч рублей.
- Водитель, управляющий транспортным средством в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения, а таких фактах необходимо сообщать ГИБДД по телефонам: 8(8442) 30-48-41, 33-24-27, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU