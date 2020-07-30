2020-07-30T09:11:02+03:00
Происшествия

Под Волгоградом перевернулась «Ауди»: 7-летняя девочка и ее отец в больнице

Мужчина не справился с управлением
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 29 июля в одну из больниц Волгоградской области госпитализировали 7-летнюю девочку и 33-летнего мужчину. Оба получили серьезные травмы в результате аварии. Как установили инспекторы ГИБДД, дорожное происшествие случилось на 44-ом километре трассы «Червленое-Калач-на-Дону» около 9:30 часов.

Водитель «Ауди Q7» вместе с юной пассажиркой направлялся из поселка Береславка в сторону Калача. Мужчина потерял управление над машиной, в итоге иномарка выехала на полосу встречного движения, затем на обочину, где опрокинулась. Ехавшие мимо очевидцы вовремя вызвали «скорую» и сотрудников полиции.

В Среднеахтубинском районе пострадал еще один ребенок – 13-летний мальчик. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, его сбил 20-летний водитель «Лады». Пострадавший госпитализирован. По всем фактам проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новую инфекционную больницу в Волжском достроят к ноябрю
За полгода 12 погибших, 278 пострадавших: в Волжском массово проверят водителей
Под Волгоградом перевернулась «Ауди»: 7-летняя девочка и ее отец в больнице
На юге Волгограда 56-летняя женщина едва не погибла в горящей квартире
Стала известна дата матча Ротор-Зенит
30 июля отключат свет в пяти районах Волгограда
В Волгограде онкобольных детей перевели в ковидную больницу
С 1 августа цены на газ в Волгограде вырастут на 3%
ГИБДД Волгоградской области возглавил Александр Степанов
В Волгограде антимонопольщики уличили три автосалона в лживой рекламе
Купить билеты на матчи «Ротора» предлагают от 3500 рублей
Коммерсант из Волгограда обманул инвалидов, продав средства для реабилитации по интернету
Разгорается вспышка коронавируса в Волжском
Кровати на полтора метра, тотальная дезинфекция и вход со справкой: волгоградский Орленок открывает смену
16 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по химии и обществознанию на 100 баллов
В Камышине автоледи сбила 8-летнего велосипедиста
Волжанин купил иномарку за 50 тысяч, а продал за 1 миллион
В Волгограде за счет экономии отремонтируют еще две улицы
Волгоградские депутаты предлагают оздоровить Дон
Календарь игр Ротора в РФПЛ 2020/2021: начинает против «Зенита»
Под Волгоградом школьница за рулем «Лады» врезалась в ЛЭП: машина сгорела
Отключат свет 29 июля в пяти районах Волгограда
Волгоград, Волжский и Среднеахтубинский район вновь бьют рекорды по заболевшим ковидом
Аферист обманул волгоградцев на 694 миллиона и сел на 10 лет в тюрьму
Губернатор Волгоградской области прокатился на электричке до аэропорта
От коронавируса умерли женщины из Михайловки и Волгограда
Было поражено 25% легких: В Волгограде из ковидного госпиталя выписали 93-летнего ветерана
В Волгограде ветврач пропустил на рынок 6 тонн тухлых цыплят