Под Волгоградом перевернулась «Ауди»: 7-летняя девочка и ее отец в больнице

30 Июль 2020 2020-07-30T09:11:02+03:00

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Утром 29 июля в одну из больниц Волгоградской области госпитализировали 7-летнюю девочку и 33-летнего мужчину. Оба получили серьезные травмы в результате аварии. Как установили инспекторы ГИБДД, дорожное происшествие случилось на 44-ом километре трассы «Червленое-Калач-на-Дону» около 9:30 часов.

Водитель «Ауди Q7» вместе с юной пассажиркой направлялся из поселка Береславка в сторону Калача. Мужчина потерял управление над машиной, в итоге иномарка выехала на полосу встречного движения, затем на обочину, где опрокинулась. Ехавшие мимо очевидцы вовремя вызвали «скорую» и сотрудников полиции.

В Среднеахтубинском районе пострадал еще один ребенок – 13-летний мальчик. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, его сбил 20-летний водитель «Лады». Пострадавший госпитализирован. По всем фактам проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU