2020-07-30T08:54:51+03:00
Происшествия

На юге Волгограда 56-летняя женщина едва не погибла в горящей квартире

А в хуторе Захаров из пылающего дома успели эвакуировать 25-летнего мужчину
Юлия Данильченко
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В последние дни июля спасатели Волгоградской области выезжают на десятки ЧП. Особенно часто приходится тушить пожары в домах, которые случаются из-за нарушения правил безопасности самими жильцами. Вечером 29 июля чудом спасли 56-летнюю жительницу одного из многоэтажных домов. Она оказалась в ловушке на собственной кухне. где вспыхнул огонь. Благо, пожарные приехали очень быстро и всего за десять минут эвакуировали волгоградку, затем ликвидировали очаг. Уже известно, что инцидент случился из-за неосторожного обращения с огнем.

А ближе к вечеру сотрудники ГУ МЧС вытащили из полыхающего частного дома 25-летнего мужчину. Это произошло в хуторе Захаров на улице Заречной. Огнеборцы долго тушили жилище, на это ушло больше двух часов. Но все остались живы.

- Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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