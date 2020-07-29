30 июля отключат свет в пяти районах Волгограда

29 Июль 2020 2020-07-29T18:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый день в Волгограде ту здесь, то там, отключают электроэнергию. Иначе энергетики не могут обновлять и ремонтировать электролинии и оборудование. Информация о том, чья очередь сидеть без света, появляется накануне вечером. На этот раз в четверг обесточат частично пять районов Волгограда. В опубликованном ресурсоснабжающей компанией графике отключений электричества на 30 июля 2020 года Дзержинский и Центральный, Красноармейский, Советский и Ворошиловский районы. Останутся без света жители отдельных кварталов в основном на восемь часов – с утра до вечера. Те, кто проведет это время на работе, неудобств практически не ощутят, разве что в холодильнике станет тепло. А вот тем, кто работает из дома, трудиться по удаленке без электроэнергии не получится.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», 30 июля 2020 отключат электричество с 9 утра до 17 часов в Центральном районе Волгограда по адресам: улица Рокоссовского, 38, 40 (а, б, в, г), 49-99; а также дома в частном секторе на улицах Севастопольская, 6-46, 5а-49; Грузинская, 34; Ленская, 33-39, 38; Двинская, 38-42, 27-35.

В Красноармейском с полудня до пяти вечера 30 июля обесточат дом №25 на улице Ломакина 25, а также три дома на улице Удмуртской - № 8, 10 и 12. В «частнике» без света с 9.00 до 16.00 останутся жители улицы Шпалозаводской, дома №6-25.

Больше всего пострадают от отключений света в этот день жители частного сектора Дзержинского и Советского районов. В Дзержинском электричества не будет с 9 до 17 часов на улицах: Артекская, 1-17, 2-16; Демьянова, 1-11, 2-22; Зворыкина, 1-9, 19, 21, 2-14, 56; Качинцев, 26-80, 71/4; Колодезная, 44-68, 43-65; Мартовская, 4-9, 2-6; Мемельская, 5а, 5; Можайская, 25-47; Преображенская, 12а, 12; Смоленская, 15-25, 20-26; Тищенко, 19-31, 22-44.

В Ворошиловском районе уже в который раз без возможности включить кондиционер в четверг останутся обитатели улиц: Серпуховская, 4-22; Царицынской Обороны, 1, 2, 7, 12-20, 26-34, 19-29; Симбирская, 3а, 17, 21; и переулка Симбирского, дома 5 и 5а. Отключат электричество с 8 до 17 часов.

А в Советском в это же время отключат свет по адресам: Абхазская, 35, 39, 39а, 30-34; 26-и Бакинских Комиссаров, 24, 26; Дуганская, 109-25, 106-110; 3-я Ельшанская, 1-11, 2-20; Кабардинская, 17-31, 30-48; Корейская, 1-21, 33, 35, 2-46; Краснорядская, 3-31, 2-46; Максимовский разъезд, 135, 137; Новочеркасская, 101, 100-104; Революционная, 1; Речная, 1-5, 2-10; Садовая, 25-47, 124-227; Сухумская, 23-23, 28-96; Якутская, 1-9, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU