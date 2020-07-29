В Волгограде онкобольных детей перевели в ковидную больницу

29 Июль 2020 2020-07-29T16:45:26+03:00

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У одного из пациентов детского отделения Волгоградского областного онкодиспансера обнаружили коронавирус. Все юные пациенты там проходят обязательное обследование. Медики не стали ждать, пока ковид проявит себя и у остальных детей. Всех пациентов детского онкологического отделения «эвакуировали» в детскую инфекционку. В обсервационное отделение больных раком ребят перевезли еще 25 июля.

- Пациентов перевели для наблюдения, своевременной диагностики и оказания при необходимости специализированной помощи, - пояснили «КП-Волгоград» в облздраве.

Родители онкобольных беспокоятся – их детям нужна не только специализированная помощь, но и особый уход. В региональном комитете здравоохранения уверяют, что юным пациентам оказывают все необходимое противоопухолевое и сопроводительное лечение. Из онкодиспансера для этого передали все необходимые лекарства. Контролирует лечение больных раком детей в ковидной больнице заведующая отделением детской онкогематологии.

Это далеко не единственный случай коронавируса в стационарах на сегодняшний день. В Волжском закрыли на карантин урологию больницы Фишера, также частично закрыты несколько ЦРБ Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU