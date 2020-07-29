2020-07-29T14:43:19+03:00
Общество

ГИБДД Волгоградской области возглавил Александр Степанов

До этого полковник полиции был заместителем руководителя управления
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Александр Степанов в ГИБДД уже 19 лет.Александр Степанов в ГИБДД уже 19 лет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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У дорожной полиции Волгоградской области новый начальник. Им стал полковник полиции Александр Степанов, который временно исполнял обязанности руководителя регионального управления ГИБДД ГУ МВД России после того, как в марте 2020 года ушел на пенсию прежний начальник ведомства. Теперь экс-гаишник Николай Яньшин стал чиновником - он зампред комитета транспорта и дорожного хозяйства региона. А Александр Степанов официально утвержден в должности приказом МВД РФ от 27 июля 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, Александру Степанову 46 лет, он уроженец Новоаннинского района Волгоградской области. В ГАИ пришел рядовым инспектором в 2001 году. Прошел по карьерной лестнице до командира отдельного батальона ДПС. Последние три года был замначальника управления, возглавлял отдел дорожно-патрульной службы. Затем стал руководителем ведомства с приставкой врио. Имеются у нового начальника и ведомственные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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