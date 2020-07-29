В Волгограде антимонопольщики уличили три автосалона в лживой рекламе
Волгоградцы не раз видели рекламу о продаже автомобилей по заманчиво низким ценам. Автосалоны предлагали низкие ставки, большие скидки и бонусы, однако при оформлении сделки цена транспорта возрастала втрое, да и все остальное было обманом. На такую рекламу недавно попался один из жителей города-героя. Правда, он решил пожаловаться в УФАС на недостоверную рекламу.
«Ravon Gentra в кредит за 380 000 рублей. В кредит от 4,5 % без 1-го взноса. Скидка 189 000 рублей + КАСКО в подарок!», - гласил текст пиарщиков автосалона. Но по факту такая машина в салоне «Лазурит» стоила 700 000.
- Также размещалась информация о наличии у автосалона 18 банков партнеров и размещены логотипы данных банков. Только два банка из этого числа имели некие договорные отношения с автоцентром, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального УФАС.
Антимонопольщики отмечают, что это уже третий автосалон за год, уличенный в лживой рекламе.
- Чтобы пресечь применяемые обманные схемы работы подобных салонов, необходимо вмешательство правоохранительных органов, - отметила заместитель руководителя УФАС Ирина Никуйко.
ИСТОЧНИК KP.RU