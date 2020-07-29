Коммерсант из Волгограда обманул инвалидов, продав средства для реабилитации по интернету

29 Июль 2020 2020-07-29T14:16:17+03:00

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40-летний Максим Тихонов из Волгограда получил полтора года тюрьмы за обман инвалидов. Известно, что до приговора бизнесмен поставлял грузы. Он заключил договор с Волгоградским региональным отделением Фонда социального страхования и должен был привезти инвалидам средства для реабилитации: 4 голосообразующих аппарата, 43 телевизора и 27 телефонов. Однако до адресатов посылки не дошли, а предприимчивый Тихонов составил фальшивые отчеты о получении. Затем продал украденное оборудование через интернет и потратил деньги на себя.

Мужчине дали реальный срок, но он с ним не согласился и решил обжаловать. Расследование проводили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, они собрали достаточно доказательств вины волгоградца, что послужило веской причиной для суда не отменять приговор.

- Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции в отношении Тихонова без изменения. Приговор вступил в законную силу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU