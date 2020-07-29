2020-07-29T12:41:12+03:00
Общество

Разгорается вспышка коронавируса в Волжском

Помимо Волгограда и Волжского на 29 июля 2020 коронавирус получил распространение в 13 районах Волгоградской области [карта, география]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Коронавирус продолжает распространяться по региону.Коронавирус продолжает распространяться по региону.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Волгограде на сегодня снова 41 заболевший коронавирусом, а общее число заразившихся перевалило за 3850 человек. Не отстает и Волжский, где снова рекордный прирост ковидных пациентов – плюс 27 подтвержденных диагнозов за сутки. Волжский стремительно прирастает инфицированными уже несколько дней. Всего же там уже 737 заболевших. Помимо главных городов на 29 июля 2020 коронавирус получил распространение в 13 районах Волгоградской области. Завозных случаев нет, а больше всего среди пациентов на этот раз представителей возрастной категории от 50-ти лет и старше – 41 человек, почти половина. Тогда как детей и молодежи – единицы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, также не успокаивается вспышка коронавируса в Среднеахтубинском (+4) и Городищенском районах (+3). По два новых случая в Котельниковском и Новоаннинском районах.

На 29 июля 2020 коронавирус получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской области Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На 29 июля 2020 коронавирус получил распространение в 15 городах и районах Волгоградской областиФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И по одному ковидному пациенту сразу в девяти районах региона. Небольшой прирост на сегодня в Камышине и Палласовке, Светлоярском, Быковском и Дубовском районах. А также в Клетском, Октябрьском, Руднянском и Серафимовичском.

Лидеры не меняются уже который месяц, продолжая прирастать коронавирусом. В Камышине уже 572 заразившихся, за три сотни больных – в Городищенском, Михайловском, Николаевском, Среднеахтубинскои и Урюпинском районах. В то же время в Руднянском районе всего 11 ковидных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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