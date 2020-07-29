Кровати на полтора метра, тотальная дезинфекция и вход со справкой: волгоградский Орленок открывает смену

29 Июль 2020 2020-07-29T11:24:38+03:00

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Те, кто каждый год отправлял детей в один из самых популярных волгоградских лагерей – «Орленок» в Красноармейском районе – в этом году место отдыха не узнает. Его подготовили к летнему заезду основательно: построили шахматный павильон на 15 столов и площадку для ростовых шахмат, установили столы для настольного тенниса, беседки-перголы для отдыха в тени, площадку для воркаута, высадили дубы и каштаны. Только лето выдалось неблагоприятным для заезда детей: из-за коронавирусных ограничений будет работать только одна последняя смена в «Орленке». 2 августа сюда на 21 день запустят детей из нашей области. И сейчас родителям придется собрать кучу справок, чтобы ребят приняли в лагерь.

Чтобы в первые же дни работы лагеря не закрыться на карантин, сюда пустят только детей со справкой от врача, подтверждающей, что школьник здоров, не контактировал с ковидными больными, а у персонала лагеря попросят еще и результаты анализа на антитела к COVID-19, который подтвердит, что в данный момент они не представляют опасности для окружающих. Как рассказали "КП-Волгоград" в администрации города, сам лагерь перед заездом детей продезинфицировали несколько раз. Кровати в спальнях расставили на безопасное расстояние – на полтора метра. На входе в каждое здание поставили антисептик. Уборку с дезинфекцией будут проводить по два раза в день, когда заедут дети.

ИСТОЧНИК KP.RU