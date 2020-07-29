16 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по химии и обществознанию на 100 баллов

29 Июль 2020 2020-07-29T11:15:19+03:00

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В Волгоградской области подводят итоги испытаний по ЕГЭ. Последними огласили результаты по химии и обществознанию. 16 превосходных работ на 100 баллов обеспечили выпускникам, теперь уже абитуриентам, место в выбранном ими вузе.

Радует, что среди волгоградской молодежи много тех, кто серьезно подошел к экзаменам и будущей профессии: 64 вчерашних школьника получили самые высшие баллы. Четверо из них отличились, заработав по 100 баллов сразу по двум предметам. Ученик школы №10 из города Михайловки, один из Еланской средней школы №2 и средней школы №15 города Камышина сдали на отлично русский и обществознание, еще один выпускник волгоградского лицея №3 получил 200 баллов по информатике и математике.

- Отметим, с 3 по 8 августа пройдет дополнительный период для тех, кто не смог участвовать в экзаменах в основные дни по уважительным причинам. Телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ-2020 в Волгоградской области: 8 (8442) 606 607, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU