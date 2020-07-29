2020-07-29T09:35:19+03:00
Происшествия

В Камышине автоледи сбила 8-летнего велосипедиста

Мальчик катался во дворе, а потом резко выехал на дорогу
Юлия Данильченко
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С наступлением летнего периода число аварий на трассах Волгоградской области заметно увеличилось. Инспекторы ГИБДД регулярно проводят рейды, проводят профилактические беседы, напоминают водителям и пешеходам о ПДД, но многие игнорируют правила безопасности. 28 июля в авариях пострадали 11 человек, 1 погиб.

Самым юным участником ДТП стал 8-летний мальчик из Камышина. Около восьми часов вечера ребенок катался на велосипеде во дворе своего дома №9. В какой-то момент он выехал на проезжую часть, не соблюдая правил, и угодил под колеса «ВАЗа». За рулем легковушки находилась 30-летняя местная жительница. Она не успела отреагировать и притормозить.

В- результате ДТП велосипедист с травмой доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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