2020-07-29T08:57:50+03:00
Происшествия

Волжанин купил иномарку за 50 тысяч, а продал за 1 миллион

Мошенник сел на три года в тюрьму
Юлия Данильченко
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Волжский суд приговорил 54-летнего жителя города-спутника к трем года тюрьмы за мошенничество в крупном размере. Мужчина обманул знакомую на миллион. Это произошло еще в 2016 году. Аферист уговорил потерпевшую продать ему дорогой автомобиль, но не за наличку, а в рассрочку. Женщина согласилась, взяв первый взнос в размере 50 тысяч рублей. И пропал. Пока продавщица гадала, куда же делся ее знакомый, тот успел продать иномарку за 1 миллион рублей, а позже помогал третьим лицам перепродать машину.

Обманутая волжанка обратилась в правоохранительные органы. Преступника задержали сотрудники регионального ФСБ, дело расследовали УМВД.

- Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал, материальный ущерб не возместил, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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