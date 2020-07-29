В Волгограде за счет экономии отремонтируют еще две улицы

29 Июль 2020 2020-07-29T08:35:43+03:00

Дорожники выйдут еще на два объекта в этом году. Фото: Анна ХЕЙЧИЕВА

Улицы Землянского и Засекина до этого стояли в планах на 2021 год

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Благодаря экономии на электронных аукционах по отбору подрядчиков, в этом году в Волгограде дополнительно отремонтируют еще две улицы. В числе счастливчиков оказались проезд по улице Землянского в центре города, а также еще один участок улицы Засекина в Советском районе. Они стояли в планах на будущий год. Но их успеют сделать уже в этом году до наступления холодов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на улице Землянского в 2020 году обновят участок от проспекта Ленина до Набережной 62-й Армии. После появления нулевой продольной он весьма востребован у волгоградских автомобилистов. Здесь обновят порядка 700 метров дорожного покрытия.

А на улице Засекина в этом году уже сделали полуторакилометровый участок дороги от Второй продольной до въезда в поселок Горная Поляна. Здесь также оборудовали обочины и съезды в новостройки. Дополнительно отремонтируют еще около километра дороги, что позволит полностью обновить еще один выезд из Волгограда на федеральную трассу М-21.

ИСТОЧНИК KP.RU