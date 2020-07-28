Волгоградские депутаты предлагают оздоровить Дон

28 Июль 2020 2020-07-28T19:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области вот уже не первый год работает программа по оздоровлению Волги. После того, как в регионе прошло заседание Госсовета по этому вопросу, программу по реабилитации и защите водной артерии включили в государственный нацпроект «Экология». Такого же «вмешательства» требует состояние Дона и его притоков. Чтобы сохранить уникальные природные богатства нужны решения на всех уровнях. Ну и, конечно, федеральные средства. Для достижения этой цели волгоградские депутаты начали готовить проект обращения к коллегам из других регионов, где течет Дон, чтобы те разработали региональные программы по оздоровлению Донского бассейна. Одновременно с этим парламентарии разрабатывают обращение к Правительству, профильные ведомства о необходимости включения реки в нацпроект «Экология».

- На прошлой неделе эта инициатива была озвучена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и получила единогласное одобрение на межрегиональной конференции в Волгодонске, - сообщил председатель Облдумы

ИСТОЧНИК KP.RU