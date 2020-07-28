Под Волгоградом школьница за рулем «Лады» врезалась в ЛЭП: машина сгорела
Авария произошла около восьми часов утра 28 июля во Фроловском районе Волгоградской области: на проселочной дороге врезалась в столб и загорелась «Лада Калина». В этот момент в салоне находились 17-летняя девушка, она вела машину, а также ее 29-летняя пассажирка. Полицейские выяснили обстоятельства ДТП.
- Водитель, двигаясь по проселочной дороге со стороны хутора Писаревка в сторону поселка Образцы, на 26 километре не справилась с управлением и совершила наезд на столбовую опору ЛЭП №106. Машина полностью сгорела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Известно, что легковушка принадлежит отцу пассажирки. А вот как за рулем оказалась несовершеннолетняя – предстоит установить. Обе находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Как только девушкам станет легче, с ними побеседуют инспекторы ГИБДД.
Под Волгоградом школьница за рулем «Лады» врезалась в ЛЭП: машина сгорела.
ИСТОЧНИК KP.RU