Отключат свет 29 июля в пяти районах Волгограда

28 Июль 2020 2020-07-28T15:55:45+03:00

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Если горячую воду в Волгограде отключают всего на неделю, а то и две, то это все равно не так обидно, как остаться без электричества. Ни ту же воду нагреть, ни телефон зарядить, ни электрочайник не включить, ни сплит-систему в волгоградское пекло. Тем временем уже второй месяц электроэнергию в отдельных микрорайонах вырубают каждый будний день. Не станет исключением и среда, 29 июля. Жители пяти районов Волгограда вновь останутся без света. В этот день в графике отключений электричества значатся Ворошиловский и Советский, Центральный и Красноармейский, а также Тракторозаводский районы. В лидерах по обесточенным домам вновь будет Ворошиловский.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, В Центральном районе с 9 до 17 часов отключат электричество на этот раз в шести домах на улицах: Чуйкова, 37 и 39; Советская, 26а, 28а, 28б; Гагарина, 2. В это же время на Тракторном не будет света всего в двух домах на улице Героев Шипки - № 6 и 16. И жильцы четырех домов будут в числе пострадавших из-за ремонта электрооборудования в Красноармейском на улицах Ломакина, 25, и Удмуртской, 8, 10 и 12.

Чуть больше масштаб отключений, но также с 9 утра до 17 часов будет в «частнике» Советского района, где затронет улицы Владимирскую, 1-19, 12-34; Комарова, 2-49, 32-56; Янки Купала, 1, 1а, 1б, 1в, 13-23, 14-30.

А вот Ворошиловский район будут отключать от электроснабжения в два этапа. Сначала вырубят свет в частном секторе на улицах Серпуховская, 4-22; Царицынской Обороны, 1,2,7, 12-20, 26-34, 19-29; Симбирской, 3а, 17 и 21, а также в переулке Симбирском, 5 и 5а.

Затем с 9.00 до 17.00 отключат свет по адресам: улицы Ардатовская, 1-25, 2-30,73; Белоглинская, 65-87, 64а-84/4; переулок Василеостровский, 1-20, 2-26; улицы Волынская, 1а-9, 2-12; Гродненская, 92-201; Детская, 13-37, 2-10; Ейская, 1-17,2-26; Кандалакшская, 1-9, 2а-8; переулок Кандалакшский, 2,6; улицы Лобачевского, 2/1,2/2, 1б; Лугопольская, 91-97; Нарезенская, 1-17, 2-24; переулок Палладина, 3, 5, 5а, 2/1-2/4, 8; Поворинская, 26-56, 35-59; Подъемная, 1-25, 2-26а; Прокопьевская, 2-12; Просвещения, 1а-17, 6-28; Радомская, 76-88; Соликмская, 2; Феодоссийская, 14/2, 2/2-2/4, 1-45, 2/1, 10, 55; С. Филиппова, 75,77; Чарджуйская, 97; Чигиринская, 69а-111, 64-94а; Чигорина, 3, 3а, 5, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU