2020-07-28T15:55:45+03:00
Общество

Отключат свет 29 июля в пяти районах Волгограда

График отключения электричества на 29 июля 2020 в Волгограде [список адресов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Свет отключат на 8 - 9 часов.Свет отключат на 8 - 9 часов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Если горячую воду в Волгограде отключают всего на неделю, а то и две, то это все равно не так обидно, как остаться без электричества. Ни ту же воду нагреть, ни телефон зарядить, ни электрочайник не включить, ни сплит-систему в волгоградское пекло. Тем временем уже второй месяц электроэнергию в отдельных микрорайонах вырубают каждый будний день. Не станет исключением и среда, 29 июля. Жители пяти районов Волгограда вновь останутся без света. В этот день в графике отключений электричества значатся Ворошиловский и Советский, Центральный и Красноармейский, а также Тракторозаводский районы. В лидерах по обесточенным домам вновь будет Ворошиловский.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, В Центральном районе с 9 до 17 часов отключат электричество на этот раз в шести домах на улицах: Чуйкова, 37 и 39; Советская, 26а, 28а, 28б; Гагарина, 2. В это же время на Тракторном не будет света всего в двух домах на улице Героев Шипки - № 6 и 16. И жильцы четырех домов будут в числе пострадавших из-за ремонта электрооборудования в Красноармейском на улицах Ломакина, 25, и Удмуртской, 8, 10 и 12.

Чуть больше масштаб отключений, но также с 9 утра до 17 часов будет в «частнике» Советского района, где затронет улицы Владимирскую, 1-19, 12-34; Комарова, 2-49, 32-56; Янки Купала, 1, 1а, 1б, 1в, 13-23, 14-30.

А вот Ворошиловский район будут отключать от электроснабжения в два этапа. Сначала вырубят свет в частном секторе на улицах Серпуховская, 4-22; Царицынской Обороны, 1,2,7, 12-20, 26-34, 19-29; Симбирской, 3а, 17 и 21, а также в переулке Симбирском, 5 и 5а.

Затем с 9.00 до 17.00 отключат свет по адресам: улицы Ардатовская, 1-25, 2-30,73; Белоглинская, 65-87, 64а-84/4; переулок Василеостровский, 1-20, 2-26; улицы Волынская, 1а-9, 2-12; Гродненская, 92-201; Детская, 13-37, 2-10; Ейская, 1-17,2-26; Кандалакшская, 1-9, 2а-8; переулок Кандалакшский, 2,6; улицы Лобачевского, 2/1,2/2, 1б; Лугопольская, 91-97; Нарезенская, 1-17, 2-24; переулок Палладина, 3, 5, 5а, 2/1-2/4, 8; Поворинская, 26-56, 35-59; Подъемная, 1-25, 2-26а; Прокопьевская, 2-12; Просвещения, 1а-17, 6-28; Радомская, 76-88; Соликмская, 2; Феодоссийская, 14/2, 2/2-2/4, 1-45, 2/1, 10, 55; С. Филиппова, 75,77; Чарджуйская, 97; Чигиринская, 69а-111, 64-94а; Чигорина, 3, 3а, 5, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Календарь игр Ротора в РФПЛ 2020/2021: начинает против «Зенита»
Под Волгоградом школьница за рулем «Лады» врезалась в ЛЭП: машина сгорела
Отключат свет 29 июля в пяти районах Волгограда
Волгоград, Волжский и Среднеахтубинский район вновь бьют рекорды по заболевшим ковидом
Аферист обманул волгоградцев на 694 миллиона и сел на 10 лет в тюрьму
Губернатор Волгоградской области прокатился на электричке до аэропорта
От коронавируса умерли женщины из Михайловки и Волгограда
Было поражено 25% легких: В Волгограде из ковидного госпиталя выписали 93-летнего ветерана
В Волгограде ветврач пропустил на рынок 6 тонн тухлых цыплят
На набережной Волгограда протестировали каскадный фонтан
Под Волгоградом 18-летний лихач на «ВАЗе» сбил 17-летнюю школьницу
Под Волгоградом супруги расправились с 90-летней старушкой и полгода прятали тело в сарае
Для сохранности дорог: фурам запретили проезд через Волгоград
На улице Мачтозаводской в Волгограде появилась линия освещения и новый асфальт
Подробности смертельной аварии под Волгоградом: нелегал угробил семь человек, среди которых трое детей
В Волгограде подорожала еще одна маршрутка
Пять районов Волгограда оставят без света 28 июля
Под Волгоградом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
В Волгограде сгорела шиномонтажка
Число жертв в затонувшем «Рено» под Волгоградом увеличилось до восьми
Обанкротившиеся УК Волгограда и Волжского лишили домов
Вспышка коронавируса: Волжский стремительно догоняет Волгоград
В больницу не пошел и дома не лечился: жертвой коронавируса стал 58-летний волгоградец
В Волгоградской области продлили самоизоляцию для пенсионеров
Ревнивый волгоградец заживо сжег соперника из-за легкого флирта с его подругой
Волгоградец пытался зарезать сотрудника Росгвардии, отдыхавшего с семьей на пляже
За ложное сообщение о взрыве вокзала волгоградец получил год условно
Под Волгоградом «Лада» вылетела с дороги и перевернулась: трое в больнице, один погибший
Ставки снижены: УРАЛСИБ предлагает кредит наличными на выгодных условиях