Аферист обманул волгоградцев на 694 миллиона и сел на 10 лет в тюрьму

28 Июль 2020 2020-07-28T14:47:12+03:00

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К 10 годам тюрьмы приговорили 50-летнего Дмитрия Зацаринного, обманувшего 54 волгоградца на 694 миллиона рублей. Вердикт огласил Центральный районный суд Волгограда 28 июля. Сам осужденный вину свою так и не признал, хотя следователи волгоградского Главка собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению.

- Выступая в качестве представителя брокерской фирмы, при этом фактически действуя как физлицо, он предлагал передавать ему деньги в качестве займа под проценты. Деньги должны были использоваться для осуществления операций с ценными бумагами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Десятки людей повелись на эту аферу. А после Зацаринный пропал, прихватил боле полумиллиарда. Его искали до 2012 года, а судили лишь сегодня.

В облсуде отметили, что приговор еще не вступил в силу и осужденный может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU