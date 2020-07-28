Губернатор Волгоградской области прокатился на электричке до аэропорта

28 Июль 2020 2020-07-28T14:33:54+03:00

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Волгоградцы уже успели оценить аэроэкспресс, соединяющий южную часть Волгограда, центр и аэропорт. Быстро, удобно и надежно. Сегодня, 28 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаровв ходе рабочей поездки с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым тоже прокатился от станции Волгоград-I до Гумрака. Поездка отняла всего полчаса.

Напомним, в рамках реконструкции километровой ветки построили двухуровневый путепровод и виадук, мост для пешеходов и остановочные платформы. С момента запуска электрички пропускная способность возросла до 50 поездов в сутки.

- Мы заинтересованы в развитии железной дороги на территории региона, на ее объектах работает около десяти тысяч человек. Развитие железнодорожной инфраструктуры ведет к развитию экономики региона, - подчеркнул Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU