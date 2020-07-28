От коронавируса умерли женщины из Михайловки и Волгограда

28 Июль 2020 2020-07-28T15:03:18+03:00

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Во вторник ,28 июля, оперативный штаб сообщил о еще двух жертвах коронавируса в Волгоградской области. Умер уже 61 человек. Печальную статистику вновь пополнили Волгоград и Михайловка, которые и так с самого начала пандемии лидируют по числу смертей ковидных пациентов в регионе. На них приходится почти половина из всех летальных исходов. Скончались от осложнений коронавируса две женщины. Обе были в солидном возрасте и имели хронические заболевания. Посмертный диагноз у обеих стандартный - COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в Волгограде скончалась 70-летняя женщина. В больницу она обратилась на четвертый день заболевания. Но заболевания сердечно-сосудистой системы вкупе с коронавирусной пневмонией, оказались смертельным букетом. Эта смерть от коронавируса в Волгограде уже 19-я.

64-летняя женщина из Михайловки «сдалась» врачам на шестой день заболевания. Врачи Михайловской ЦРБ не смогли ее спасти. Помимо патологии сосудов и эндокринной системы, влияние на исход лечения оказали хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет. Наличие последнего очень часто приводит к летальным исходам. Всего в Михайловском районе от коронавируса умерли уже семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU